El fiscal reflexionó sobre los últimos hechos dados en el país. Señaló que no se imagina la consternación e impotencia que se siente al recibir este tipo de noticias y lo que debe sentir la familia (sobre los Fehr). Lamentó que no existan estrategias o "agallas" para hacer frente a lo que sucede en el norte y reconoció se necesita el compromiso de todas las autoridades y que no quede solo en "palabras".