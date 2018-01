Bianca (10 años) tiene Fibrosis Quística desde su nacimiento, una enfermedad que afecta a sus pulmones y que la obliga a precisar de una mochila de oxigeno de 5 litros que le permita movilizarse con mayor libertad para seguir su tratamiento y sus actividades diarias.

La mochila de oxígeno tiene un costo aproximado de G. 30 millones y por ello la familia apela a la ciudadanía para poder adquirir el material que ayudará a la niña con las crisis respiratorias ocasionadas por su enfermedad.

Paola Jiménez, madre de Bianca, explicó que debido a la fibrosis, su hija tiene dificultades para respirar, lo que la obliga a moverse con un balón de oxígeno que le causa problemas especialmente para trasladarse hasta el hospital de Acosta Ñu, lugar donde sigue un tratamiento de por vida.

“A veces es un poco lejos para irnos y tengo que llevarle en ambulancia o algo así porque ella está con falta de oxígeno si vamos en colectivo porque el balón no se puede alzar. Por eso estoy pidiendo ayuda, para trasladarse así cuando le da sus crisis, principalmente cuando hace mucho calor y hay mucha humedad ella se agita y tiene que ayudarle a su pulmón con el oxígeno”, manifestó.

Además, señaló que en marzo ella y Bianca viajarán a Buenos Aires, Argentina, para seguir el tratamiento, por lo que la mochila de oxígeno es más que necesaria para poder trasladarse hasta el vecino país sin inconvenientes. Agregó que estará realizando actividades a fin de recaudar el dinero que necesitan para realizar el viaje.

“En marzo tenemos que ir a Buenos Aires junto al Dr. Castaño, el neumólogo, que quiere verle a ella para ver cómo está y necesitamos un poco de capital para irnos, voy a hacer eventos para poder tener el dinero para el pasaje y todo, porque no sé cuánto tiempo vamos a quedarnos allá, y también para sus vitaminas que yo suelo comprar. Ella toma el aquadek que hace ya 6 meses no le puedo comprar entonces toma Tol Total que es lo que hay acá”, indicó.

Al mismo tiempo, explicó que es madre soltera debido a que el padre de Bianca falleció hace siete años; y tiene un hijo de 18 que acaba de culminar el colegio y también está buscando trabajo. “Solamente yo soy la que trabaja en mi casa, vivo en alquiler y trabajo en una farmacia pero es solo por comisión; yo no tengo un sueldo fijo pero me permite estar cerca de mi casa, no pago pasaje, y venir a verle a Bianca cuando está mal. Y eso es lo que estoy necesitando para ella, sus vitaminas que no siempre estoy pudiendo comprarle y el oxígeno portable que inclusive para trasladarme a Buenos Aires tengo que tener eso porque es largo el viaje y no puedo irme con un balón de oxígeno porque es grande y pesado, creo que solo con la mochilita vamos a poder viajar”, finalizó.

La madre comentó que la mochila cuesta entre 30 a 40 millones de guaraníes y los que deseen cooperar monetariamente pueden comunicarse al 0985 499 317, número de Paola Jiménez.