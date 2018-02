El gremio de taxistas de Asunción se mantiene alerta ante la posibilidad de que la compañía estadounidense Uber se instale en Paraguay, tras las noticias de que esa firma está buscando trabajadores en el país a través de las redes sociales.

“En este momento sostenemos reuniones y mirando lo que Uber está avanzando (..) Estaremos sacando conclusiones si hace presencia masiva y si solicitara permisos correspondientes”, dijo Arístides Morales, presidente de la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA).

Hasta ahora, la presencia de Uber en Paraguay se limita al registro de marca que hizo en 2016 en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), si bien han surgido noticias sobre supuestas solicitudes de operarios en Paraguay.

En ese sentido, Morales dijo no tener la seguridad de esa búsqueda de socios a través de la redes sociales, y subrayó que el registro en Dinapi no tiene valor si no va acompañado del permiso correspondiente.

“La inscripción no permite que puede operar, debe disponer de una habilitación, de un permiso que se puede otorgar por ley o por el municipio”, señaló Morales.

En cualquier caso, el presidente de la APTA, que agrupa a unos 1.200 taxis, dijo que la actividad de Uber es totalmente ilegal y busca adueñarse del sector de cada país “reduciendo el costo para poder eliminar a la competencia”.

“Los consideramos ilegales porque no pagan los impuestos que corresponden; porque Uber no tiene rostro y porque deja que el conductor sea el responsable en el caso de perjuicio o accidente. No está identificado ni física ni jurídicamente”, añadió Morales.

Uber funciona a través de una aplicación digital, que permite solicitar viajes con un conductor particular y pagar con tarjeta de crédito. EFE