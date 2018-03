La nueva película de Disney-Pixar, superó este fin de semana los 145.400 espectadores y marcó un hito en nuestro país: Con esta cifra se posicionó como la película animada número uno de Paraguay.

Coco se encuentra nominada a los Oscars en las categorías Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por “Remember Me” (Recuérdame) compuesta por el equipo ganador de un Oscar, Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez.

Además, fue distinguida en los premios Golden Globes y en los Critics’ Choice Awards como la Mejor Película Animada, y actualmente está nominada a los premios BAFTA en la misma categoría, entre otras nominaciones.

Su canción principal, Remember Me (Recuérdame) también fue galardonada en los Critics’ Choice Awards y nominada en los Golden Globes® en la categoría Mejor Canción Original.

‘Coco’ cuenta la historia de Miguel, un joven de 12 años que vive en México junto a su familia, en una típica granja de la zona rural. Debido a sus inquietudes, pondrá en marcha una cadena de acontecimientos que cambiarán su vida durante la celebración del Día de los Muertos. El preadolescente tiene muy claro hacia dónde dirigir su futuro e intenta aprender a tocar la guitarra a escondidas, en un el altillo viejo de su tejado.

Allí homenajea a su ídolo, Ernesto de la Cruz, un músico y actor ya fallecido en el que se inspira para memorizar acordes y componer. Velas, películas, flores y fotografías del cantante hacen de su “sala de ensayo” un lugar muy especial. Varios miembros de su familia tratarán de impedir a toda costa, que tenga contacto con la música, pues la ven como un entretenimiento que evita que preste atención a lo verdaderamente importante.

Pero Miguel no se rendirá, e intentará descubrir su historia estudiando a sus antepasados. Tras visitar el mausoleo de su ídolo y tocar la guitarra que descansa en paz con él y que tanto le ha acompañado en sus películas, queda atrapado en el mundo de los muertos. Pero no lo hace solo, como siempre está acompañado se su fiel amigo y perro: Dante. En su viaje conocerá a sus antepasados, y estos tendrán que ayudarle a salir del inframundo pues no lugar para un vivo. Y sus aventuras acabaran provocando que todos ellos acaben reuniéndose con él y su familia.