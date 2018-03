Luego de que la red social implementara botones con distintas reacciones en su red social, como 'Me encanta' o 'Me divierte', la red social estaría probando una herramienta muy esperada por muchos: El botón de 'No me gusta'. Según el sitio especializado Tech Crunch, Facebook se encontraría implementando de forma experimental esta nueva función en las conversaciones de Messenger, tal como sucedió en su momento con las reacciones.