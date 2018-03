En un partido muy reñido, Sol de América ganó tres a dos a Deportivo Santaní. Fue muy festejado los primeros tres puntos del cuadro Danzarín luego de la goleada que sufrió ante Guaraní en el primer partido del campeonato. Pinky Alvarez hizo el tercer gol a favor de los azules.

El cuadro de Pedro Sarabía no mostró la misma soltura de la vez pasada. Pese al esfuerzo no pudo lograr el empate y si no fuera por su golero Arévalos, Santanía podía haber tenido más goles en contra.