Cristian Kriskovich, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) afirmó que la CONMEBOL se hizo cargo de la acusación de primera instancia. “La propia víctima se hace cargo del proceso dentro del jurado” expresó. Asimismo dijo que reiterarán al juez para tener acceso a los expedientes de Luis Pereira Ramírez.

Además comentó que no se materializaron copias del asunto y que esto no sería modificar la sentencia sino que el jurado juzgará sobre si existió un mal desempeño o no de Luis Pereira Ramírez, pero esta sentencia ya fue confirmada por el Tribunal de Apelación y finalmente acotó que la CONMEBOL accedió como último recurso a la Corte Suprema de Justicia.