El grupo británico femenino regresa a los escenarios con una gira que se realizará en los Estados Unidos y el Reino Unido. Según el medio especializado estadounidense TMZ, las chicas de los noventa subirán a los escenarios nuevamente para el tan esperado reencuentro. Estamos hablando de Las Spice Girls.

Las cinco integrantes de la banda, Mel B, Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton y Melanie C asistieron a una reunión convocada por su ex-productor musical, Simon Fuller, en Londres. No se espera que graben nuevos temas sino que toquen sus canciones más emblemáticas.

Esta gira lleva años de planificación pero faltaba convencer a la Posh Spice, Victoria Beckham, quien siempre tuvo dudas acerca de volver al escenario o no. Fuller, quien es también el exitoso productor del reality American Idol, será el que represente a la banda durante la gira que será anunciada en breve.