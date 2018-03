Jaque Mate Todo el día

El senador Miguel López Perito dijo que no se puede catalogar como delito una obligación propia del cargo de los senadores ante cualquier tipo de intervención con autoridades de otro poder para que sea catalogada como tráfico de influencia. "Si vos crees que a todos nos tienen que sacar el teléfono y no tenemos que hablar con nadie, no entendes un pito de política", le respondió al periodista Santiago González.

En parte, dijo que el tráfico de influencia se da cuando una autoridad llama para un procedimiento que no corresponde a cambio de un beneficio, “cuando nosotros estamos viendo que la ley no se está cumpliendo debemos actuar o intervenir”. Asimismo, señaló que muchas personas van al Congreso cuando algo no funciona.

“La realidad no funciona como en los manuales” respondió López Perito cuando le preguntó Santiago González “en qué parte de la ley se autoriza a un senador a llamar a un fiscal o un juez para hablar de una causa en particular”.