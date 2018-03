Frente Guasu reivindica el tercer espacio y el control de mesa en las elecciones nacionales. Así lo expresó al Presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime José Bestard, por medio de Carlos Filizzola, Fernando Lugo, Esperanza Martínez, Ricardo Canese y Leo Rubín.

La ANR solicitó al TSJE que sea el Partido Unace el que tome el lugar como tercera fuerza en las mesas de votaciones de abril. “Eso nos trajo a hablar con el presidente del TSJE. Es una cuestión fuera de lugar e ilegal. El Código Electoral es claro cuando dice que la mesa integra las tres mayores con representación parlamentaria. Tenemos 5 senadores por lo que no se puede dudar que el Frente Guasu debe integrar las mesas para estas elecciones”, afirmó Carlos Filizzola.

Bestard indicó que aún no puede responder debido a que pertenece a un cuerpo colegiado. “Se mostró abierto a lo que le planteamos, dijo que reivindica la transparencia. Es también consciente que si esto no se cumple no se va a llegar bien al 22 de abril. Nos centramos en este punto”, expresó Filizzola.