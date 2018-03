La organización It Gets Better Paraguay, lanzó una peculiar campaña por el mes de los enamorados denominada “El amor vence”. El proyecto, que está siendo difundido en sus redes sociales, muestra el testimonio de parejas narrando sus historias de vida, su visión del amor, y las dificultades que el amor logra vencer para permanecer juntas.

El primer material develado presenta la historia Rossi y Lourdes, dos madres que llevan ya 12 años de vida en pareja. Cuentan que salieron sin nada de sus casas y ahora tienen negocio y casa propia.

Con este trabajo la ONG reivindica la diversidad y la libertad y el derecho a amar libremente en una fecha tan sensible para muchos, como lo es el mes de los enamorados.

Servicio gratuito online

It Gets Better Paraguay trabaja en nuestro país desde el año 2013 realizando campañas y acciones contra el bullying homofóbico. Cuenta con un plantel de psicólogos que brindan, a través de las redes sociales, acompañamiento gratuito a cualquier persona que necesite contención psicología.