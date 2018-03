Para la vuelta a clases 2018 Filmagic Entertainment ofrece productos de primera calidad para los más chicos y por supuesto, también para los no tan chicos que quieren seguir teniendo la compañía de sus personajes favoritos como Cars, Soy Luna, Spiderman, My Little Pony, Sr. Cara de Papa, Shimmer & Shinne, Frozen, Paw Patrol, Once, Canciones de la Granja, Princesas y Star Wars.