Este jueves 15 de febrero 2018 mes del amor, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” de la ciudad de Asunción, se llevará a cabo el concierto acústico donde el cantautor Dani Moreno Vinader presentará sus canciones, las que serán compartidas junto a su poesía.

Lo acompañará su hijo Juan Gabriel Moreno Gutiérrez (clarinete y melódica), además de Daniel Pavetti en percusión, Fer Garbarino en guitarra y Juan Pablo Giménez en el bajo.

Además estarán como invitados los siguientes consagrados artistas: Lidia González (voz), Rolando Chaparro (guitarra), Hugo Ferreira (voz), Victor Riveros (voz y guitarra) y desde Posadas, Argentina Claudio Bustos (voz y armónica).

La propuesta consiste en un concierto de música, en el cual se realiza la presentación de poesías y canciones en donde la temática principal es el amor. Este sentimiento, que se manifiesta de diversas formas entre los seres humanos suele restringirse únicamente al ámbito de la pareja. Sin embargo, proponemos abarcar las diferentes situaciones posibles: el amor antes de nacer; el amor entre amigos/as (amistad pura y sincera); el amor lejano o distante; el amor a los que ya no están; el amor que se va y ya no vuelve; la ausencia del amor; el amor a lo divino o sublime; el amor ideal o imposible; el amor no correspondido y una canción especial sobre el mismo Cupido.

Las poesías a ser pronunciadas han sido escritas por Dani Moreno Vinader; aunque no han sido publicadas aún por el autor, algunas se encuentran en el poemario “Poetangas” publicado en 2016, junto a otros/as compañeros/as del homónimo Taller.

Inicio: 20:00 hs. Costo de entrada: 20.000 Gs.