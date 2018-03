Cometió una masacre y se fue a un McDonald’s.

La policía dio a conocer este jueves qué hizo Nikolas Cruz durante la hora que estuvo prófugo tras matar a 17 personas en la escuela secundaria Stoneman Douglas de Parkland, Florida.

Y la información revelada demuestra la aparente sangre fría con la que el joven de 19 años llevó a cabo una de las peores masacres en centros educativos de la historia de Estados Unidos.

Tras disparar en diferentes aulas, Cruz dejó el rifle de estilo AR-15 y la bolsa negra en la que lo había conseguido introducir en la escuela, y abandonó el centro corriendo.

Su táctica fue la de huir del edificio en dirección hacia las canchas de tenis simulando ser otro de los alumnos que escapaba despavorido del lugar.

“El sospechoso corrió hacia el oeste junto con otros que huían e intentó mezclarse con el grupo de quienes estaban huyendo temiendo por sus vidas”, dijo este jueves el sheriff del condado de Broward, Scott Israel.

Una de las acciones más sorprendentes de Cruz, sin embargo, fue la visita que realizó a dos restaurantes de comida rápida inmediatamente después de llevar a cabo el tiroteo.

“El sospechoso llegó a un Wal-Mart, compró una bebida en un Subway y salió de Wal-Mart a pie. Después fue a un McDonald’s, se sentó durante un corto período de tiempo y se fue caminando”, detalló el sheriff.

Tras salir de la hamburguesería, el joven fue detenido por un agente sin oponer resistencia.

Cruz salió de la escena del crimen caminando. Sin embargo, llegó a la escuela en un vehículo de Uber cuyo conductor no tiene relación alguna con la masacre, según las autoridades.

“El conductor no es cómplice de ningún modo. Simplemente recogió un pasajero y lo dejó en la entrada de la escuela”, subrayó Israel.

Ante preguntas de periodistas de si algún familiar o persona cercana podría haber ayudado a Cruz a planear el crimen, de hecho, el sheriff confirmó que no se tiene constancia de la participación de ningún cómplice.

En la misma comparecencia, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos confirmó que el rifle AR-15 empleado en el tiroteo había sido adquirido de manera legal.

“El arma utilizada fue comprada hace poco menos de un año por la persona sospechosa. Estamos investigando todas las informaciones obtenidas sobre el arma”, dijo un portavoz de la agencia. Cruz presumía de su afición por las armas en sus redes sociales.

BREAKING: This is a screenshot I took of Parkland Florida shooter Nicholas Cruz Instagram account before it was taken offline. Notice the phrase #AllahuAkbar. pic.twitter.com/S6USWrUWbR

— Carmine Sabia (@CarmineSabia) February 14, 2018