La senadora de la ANR, habló sobre la situación política y la disputa interna de la ANR entre sus correligionarios 'Calé' Galaverna y Óscar González Daher. Además criticó, a los políticos que no se comprometen con el bien común de la sociedad y a los que solo buscan su beneficio personal.

“Un cosa es el debate político que puede darse dentro del partido, pero otra cosa muy distinta es el delito común; el chantaje y la extorsión”, dijo la parlamentaria sobre la situación política y la disputa interna de la ANR.

Ante la consulta de sí debe, o no renunciar Juan Carlos Galavera expresó: “que él es un actor político muy importante” y que si le muestran un delito de su colega parecido al de Daher sería “sí” pero “que no conoce y no se puede comparar una cosa con la otra”, además lo calificó como un hombre “inclaudicable” en la defensa de la libertad.

En cuanto a la participación de las mujeres dentro de la política, lamentó que las listas esten dominadas por “gente que tienen muchos cuestionamientos”. Señaló que le hubiera gustado la presencia de Lilian Samaniego en la conformación del Comando Electoral ya que se rumorea un supuesto alejamiento de la misma.

Consideró que dentro de la política se debe realizar un proceso de depuración dentro de los cuadros políticos porque la sociedad sabe quienes son los que “chicanean” la justicia, sus causas y que existen en “todos los colores”. “Necesitamos un proceso de mejoramiento que se inspire en la ética, esa no deben ser palabras huecas sino palabras reales”, aseveró.