El exsenador Óscar González Daher manifestó que renunciará a su candidatura al Senado solo si Juan Carlos "Calé" Galaverna también lo hace. Este pedido generó mucha controversia, por lo que Rodolfo Friedmann (padre) se comunicó con ‘El Salón’ para explicar porqué González Daher pide “la cabeza” de Calé.

Antecedentes:

Calé se había hecho responsable del fraude de las elecciones internas del Partido Colorado, donde la dupla Wasmosy-Seifart se adjudicó la victoria frente a la dupla presidencial Luis María Argaña-Juan Bautista Ybáñez, en los comicios del 27 de diciembre de 1992.

El relato:

“Lo que quiero contar es que cuando lo del robo de las elecciones a Argaña, él dijo eso porque había un tema político que estaba desestabilizando al presidente. Entonces dijo eso para que la opinión vaya a otro sector. Quiero afirmar que el 31 de diciembre del 92, yo pase el año nuevo en la casa de Juan Carlos Wasmosy, (que fue como mi hermano también). Después volví el 1 de enero del 93 y ahí vino Juan Manuel Morales, entró y antes de saludar le dice: Juan Carlos quiero que redactes tu renuncia ahora y quiero que sea contundente. Intervine: “vos quién sos, no te metas”, relató Friedmann.

“Ese primero de enero del 93, se empezó con una discusión de Juanchi (Juan Manuel Morales) para que ‘Juanca’ haga su renuncia, me llama Oviedo y me dice (muy amigo mio), Rodolfo quiero que mañana estés acá en mi despacho a las 5 de la mañana”, continuó.

¿Porqué OGD pide la renuncia de Calé?

“Es un roce que viene del 90. No sé porqué pide la cabeza pero por lo visto no está informado. Es rara la actitud, Óscar está muy mal asesorado. Me sorprende la gran ignorancia de González Daher. Renunciá compañero, porque el ser expulsado me parece más degradante”.

“Perdón Calé, no te quise perjudicar, yo solo quería contar la verdad que sabemos vos y yo, la verdad es que vos no estuviste cuando estabamos haciendo el fato para que gane nuestra lista. Entrabas igual como senador y yo como gobernador” remató.