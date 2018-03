Jaque Mate Todo el día

El doctor Oscar Facundo Insfrán (presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1992) explicó los alcances del artículo de la Constitución Nacional sobre el derecho de la Senaduría Vitalicia. "Se estableció la no reelección absoluta. Políticamente un expresidente no tiene más chance de ser reelegido, en consecuencia se le brindó la oportunidad de ser senador vitalicio en forma imperativa para aprovechar su experiencia".

“El cargo nace cuando termina el presidente el 15 de agosto. No es que puede ser senador vitalicio desde el 1 de julio cuando se abre la Cámara. Se puede renunciar a la Senaduría vitalicia pero no se puede renunciar a un derecho y un cargo no creado antes del 15 de agosto. Y si el 15 de agosto renuncia, ya es tarde para presentarse como senador. Su voz vale muchísimo pero no integra la lista de los 45”.

“No se habla de que tenga que renunciar. La única excepción es que haya sido removido por juicio político. No se puede renunciar a un derecho que no se tiene, es lo mismo que yo quiera renunciar al derecho de nacer después de haber sido concebido, no tiene sentido”.

“Finalmente tiene que resolver la Corte Suprema, y a la Corte está con un déficit enorme de justicia, les falta valentía, coraje y sobre todo sabiduría para hacer valer la interpretación de la Constitución”.