El actual concejal colorado Walberto Zárate se defendió tras la sentencia y explicó por qué considera que el juicio no tiene valor. "Según la prensa yo orquesté el escenario de la chicana pero yo en ningún momento organicé eso. Si hay una deficiencia o un mala praxis jurídica - administrativa del Poder Judicial no es mi responsabilidad", afirmó.

El exintendente de Mariano Roque Alonso arremetió contra el diario ABC Color tras ser condenado éste martes a dos años y medio de cárcel tras ser hallado culpable por falsa denuncia. “Para ABC estoy condenado a dos años y medio, perfecto. ABC tiene la verdad” dijo el concejal colorado y exintendente.

“Hay una arremetida contra la dirigencia colorada de parte de un sector del Poder Judicial y del diario ABC Color, donde me involucran directamente con el senador Óscar González Daher dentro del proceso y yo no puedo negar mi amistad con él. Aparte de ser mi amigo es mi correligiionario, es mi compañero de causa, sueños e ideales. Porqué no se le investiga al caduco Calé Galaverna por todo lo que ha hecho por el Banco Nacional de Trabajadores y otros”, mencionó Zárate, quien también se postulaba a diputado por el siguiente periodo.