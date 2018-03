Parece anticuado pero es eficaz: Hablamos del mosquitero, que es una barrera eficaz contra el Dengue. Además del repelente con DEET, esta medida contra la picadura de mosquitos es necesaria, sobre todo para personas que presentan cuadros febriles o con el diagnóstico de la enfermedad, de manera a evitar la transmisión del virus a otros miembros de la familia.

El uso del mosquitero es recomendado para evitar la dispersión de enfermedades trasmitidas por vectores, tales como el Dengue, Zika y Chikungunya. Para utilizar el mosquitero correctamente, es necesario colgarlo por encima de la cama o cuna y protegerse de las picaduras de mosquitos. Los adultos y los niños deben dormir debajo de uno si no hay habitaciones con acondicionador de aire o tela metálica en ventanas y puertas disponibles.

Al usar un mosquitero:

Ajuste la malla debajo del colchón para evitar que pasen los mosquitos.

Ajuste la malla por encima de la cuna y bajo el colchón o elija un mosquitero sufi­cientemente largo como para que llegue al piso.

Deje el mosquitero bien tirante para evitar el riesgo de asfixia en niños pequeños.

Enganche o amarre los lados del mosquitero a otros objetos si cuelgan hacia el área donde duerme el bebé.

Verifique que no haya orificios ni que esté rasgada la malla, así no hay espacio para que pasen los mosquitos.

No cuelgue el mosquitero cerca de velas, cigarrillos ni fogatas, porque puede prenderse fuego.

Además, controle la población de mosquitos afuera de su casa, eliminando el agua estancada donde éstos podrían poner sus huevos. Mate los mosquitos fuera de su casa y, cuando use insecticidas, siempre siga las instrucciones de las etiquetas. Evite el ingreso de los mosquitos dentro de su vivienda, instale o repare y use telas metálicas en puertas y ventanas. No deje las puertas abiertas.