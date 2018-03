El exmandatario Nicanor Duarte Frutos señaló que no puede opinar si Juan Carlos Galaverna mintió cuando dijo que fue parte del equipo que "robó la voluntad popular" con la intención de una estrategia de campaña en las internas del 2008 para que la entonces precandidata a la Presidencia, Blanca Ovelar, no recibiera críticas. "No recuerdo sinceramente, si él dijo debe tener razón", refirió.