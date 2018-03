Gran partido de Gral. Díaz en Ecuador. Sacó un empate sin goles ante el Barcelona en Guayaquil, que incluso pudo ganar al final del partido. Realizó un trabajo inteligente y trajo un punto de valor para la ciudad de Luque.

El Barcelona apoyado por su público trató de sacar ventajas, pero el cuadro nacional casi siempre manejó el partido. Se jugó en el Estadio: Monumental de Guayaquil. Árbitro: Michael Espinoza (PER) Asistentes: Raúl López y Michael Orué (PER) Cuarto árbitro: Miguel Santiváñez (PER)

Equipos:

Barcelona 0: Máximo Banguera; Mario Pineida, Darío Aimar, Luis Caicedo, Beder Caicedo; Víctor Ayala, Matías Oyola, Ely Esterilla (74’ Marcos Caicedo), Damián Díaz (95’ Víctor Mendoza); Erick Castillo (62’ Juan Dinenno), Ariel Nahuelpán. DT: Guillermo Almada.

General Díaz 0: Diego Barreto; Alberto Espínola, Julio González, David Villaba, Cristian Martínez (78’ Pablo Meza); Édgar Zaracho, Cristian Gaitán; Nelson Romero (46’ Enzo Giménez), Matías Espinoza, Diego Godoy; Rogerio Leichtweis (70’ Wilson Ibarrola). DT: Francisco Arce.

Goles: No hubo

Amonestados: V. Ayala (B); E. Giménez, J. González, D. Barreto (GD)

Expulsado: 95’ Máximo Banguera (B)