Luego de que el año pasado la campaña se posicionara como una causa nacional, multiplicara acciones de educación financiera y creara una marca país en la materia, este nuevo año todavía queda mucho por hacer.

La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) lanzó Más Vale Saber. Educación de Bolsillo 2018, en el marco de una rueda de prensa convocada en el salón Abierto del Ministerio de Hacienda (Chile y Palma), que congregó a autoridades de tal cartera de Estado y del Comité Nacional de Inclusión Financiera (CNIF), conformado por el Banco Central del Paraguay (BCP), la Secretaría Técnica de Planificación (STP) y el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop). También asistieron representantes de organismos que apoyan la iniciativa.

La Encuesta Nacional de Capacidades Financieras del Paraguay 2017 reveló que el 48 % de la población aún no había usado ningún producto financiero en el segundo semestre de ese año y que solo el 28 % ahorró en los 12 meses del mismo. Para contribuir con la solución de estas situaciones y reforzar la educación financiera iniciada en la campaña del 2017, regresan los esfuerzos de la ENIF.

Los temas específicos del 2018 son la promoción de la cultura del ahorro y el manejo responsable de la deuda. Además, serán tratados contenidos referentes a derechos y responsabilidades, presupuesto y seguros, buscando derribar algunos mitos, como “el lugar más seguro es bajo el colchón”, “me comen mi plata”, “si pago el mínimo, ya es suficiente”, “yo no sabía”, “no me sobra para ahorrar”, “es malo estar en Informconf”, “demasiado baja es la cuota”, “a mí no me va a pasar”, entre otros.

Este año, si bien las acciones se extenderán hasta finales del mes, las actividades principales se centrarán en la Semana Nacional de Educación Financiera, declarada de Interés Nacional por decreto presidencial, que será del 4 al 10 de marzo. Dando apertura a la misma, el domingo 4 de marzo habrá una activación en la Costanera de Asunción, con la distribución de libros informativos, entre otras propuestas.

Como cierre, el sábado 10, en calle Palma, de 8:00 a 14:00, tendrá lugar una kermés de acceso libre y gratuito, con juegos y dinámicas sobre temas de educación financiera, música y charlas para toda la familia, sobre todo, para niños y jóvenes. El evento contará con el acompañamiento de más de 20 entidades, a través de sus respectivos stands. Otra actividad está prevista para el próximo súper clásico del fútbol paraguayo.

Por otro lado, serán difundidos mensajes en las boletas de los servicios básicos, en redes sociales y vía mensajes de texto, y se hará entrega de libros informativos en los puestos de peaje del país, en empresas, en la vía pública y a bordo de buses.

Metas cumplidas del 2017

El año pasado, Más Vale Saber. Educación de Bolsillo registró un alcance global exitoso, llegando a 2 088 860 de personas, gracias a la gestión de la organización, que captó la adhesión de más de 50 entidades, entre firmas privadas, instituciones públicas y organizaciones sin fines de lucro.

Otros hechos que propiciaron el logro de los objetivos fueron, por ejemplo, el reparto de 133 000 libritos sobre educación financiera en todo el país, charlas dictadas a 1800 alumnos en 20 colegios capitalinos y cinco ciudades del interior, la celebración de seis ferias nacionales, así como la publicación de 309 noticias por parte de los medios masivos de comunicación.