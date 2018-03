Este viernes 23 de febrero a las 20:30 h. en el Teatro Agustín Pío Barrios del Centro Paraguayo Japonés, la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), dirigida por el Maestro Juan Carlos Dos Santos, ofrecerá su concierto de verano, que tendrá como protagonistas a “Marimba Dúo Wings”, integrado por los destacados maestros japoneses Takayoshi Yoshioka y Reiko Shiohama, quienes desarrollarán importantes actividades artístico-culturales en Asunción.

El concierto con acceso libre y gratuito, será en el marco de las actividades por los 30 años del Centro Paraguayo Japonés que se celebra éste año.

La OSN, bajo la dirección del Maestro Juan Carlos Dos Santos, realizará el estreno mundial de “Marimba Concerto Nº 1”, de Takayoshi Yoshioka, con “Marimba Dúo Wings” como solista.

El público podrá disfrutar también de la interpretación de Japanese children’ssongs; Triumphal Marchfrom, de Takayoshi Yoshioka¸ “Aida”, de Giuseppe Verdi; Intermezzo from “Cavalleria Rusticana”, de Pietro Mascagni; Hungarian Dance Nº5, de Johannes Brahms y Bolero, de Maurice Ravel. Pomp and Circunstance Nº1, de Edward Elgar; Salut d’ Amour, Blue Danube, Tritsch-Trasch Polka, Pizzicato Polca, y Thunder and Lightning, de Johan Strauss II, todas las obras interpretadas con la participación de los solistas.

La presencia en Paraguay de estos prestigiosos artistas es posible gracias al apoyo de: Japan Foundation, la Embajada del Japón en la República del Paraguay, el Centro Paraguayo Japonés (CPJ), que así celebra sus 30 años de existencia, y la Licenciatura en Música de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA.

Marimba Dúo Wings (Japón)

El dúo fue creado en el año 2013 por los marimbistas Takayoshi Yoshioka y Reiko Shiohama. El conjunto actuó en Japón, Corea del Sur, Tailandia, EE.UU., México, Brasil, Turquía y Puerto Rico. Una vez lanzado su CD, fue elegido como la grabación de excelencia del mes por la revista japonesa mensual “Stéreo” en el 2014.