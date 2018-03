“Marito”, como es conocido entre los colorados, también se refirió a la ley de paridad democrática, que nuestro país no logra sacar adelante, y apostó por “firmar y promulgar” la normativa para conseguir “la participación (de la mujer) a través de una discriminación positiva”.

Ante los gritos de ¡Marito presidente! de las asistentes y la tradicional polka colorada del partido, el senador enumeró los problemas que afectan a las paraguayas, como la violencia doméstica, los feminicidios, los embarazos adolescentes o la falta de empleo, y señaló que la solución pasa por “políticas públicas” y “proyectos de leyes que contengan a la mujer paraguaya”.

Las palabras del aspirante a presidente quedaron también por escrito, ya que firmó un documento de compromiso elaborado y presentado por las dirigentes del Partido durante el homenaje.

“Este documento que he firmado no me ha costado nada porque siempre he dicho en campaña que la presencia de la mujer no solo marca la diferencia, sino que es más perseverante, más comprometida, más sensible, más leal y representa la mayor participación de votación del Partido Colorado”, manifestó.

Las mujeres coloradas congregadas hoy en la sede de la Conmebol hicieron honor al color de su partido, tanto con sus camisetas de apoyo a Abdo Benítez como en sus pancartas, banderas, abanicos y sombreros.

Una de las asistentes, Fanina, de 26 años, acudió a este acto con su hija, de 3, porque, en su opinión, Abdo Benítez va a aportar “muchas cosas buenas, muchas soluciones”, según dijo a Efe.

Entre el público había mujeres de todas las edades, desde bebés a octogenarias, como Adela Taboada y Benicia Rojas, que se declararon votantes del Partido Colorado “desde siempre” y elegirán a Abdo Benítez “por su personalidad y por su afecto”.

El homenaje también buscó la empatía con las asistentes y votantes e incluyó voces femeninas, como las de las senadoras coloradas Lilian Samaniego y Blanca Ovelar, esta última excandidata a la presidencia en 2008, y la de la mujer de Abdo Benítez, Silvana López.

Mientras la masa colorada la encumbraba ya a primera dama con sus cánticos, López defendió el papel de la mujer como esposa, madre y trabajadora y como motor de la familia.

“Creo en los valores, creo en el tesón de la mujer paraguaya, en la responsabilidad, en la determinación y en el empeño que le ponemos, alma, corazón y vida a cada cosa que nos decidimos hacer”, aseguró.

López también garantizó a las votantes de su marido que “él es un hombre de compromiso y de palabra” y precisó que “cuando Marito dice, Marito cumple”.

El motivo del acto era celebrar el Día de la Mujer Paraguaya, festejado en recuerdo de una asamblea fechada el 24 de marzo de 1867, en el que mujeres de Asunción y del interior del país organizaron una recogida de objetos de valor para ayudar al Gobierno en la marcha de la Guerra de la Triple Alianza.

Sin embargo, tampoco faltaron mensajes electorales como el del presidente del partido, Pedro Alliana, quien destacó que “fue el Partido Colorado el que siempre luchó por las reivindicaciones de la mujer”.

Alliana aseguró que las mujeres paraguayas defenderán el partido y a Paraguay y evitarán que lleguen a la presidencia partidos que “en cinco años han hecho tanto mal a la República del Paraguay y vienen con ideologías raras, una de ellas que no defiende a la familia”. EFE