La secretaria ejecutiva de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), Adriana Insaurralde habló en 'Perspectivas' sobre las entidades más utilizadas por las personas a la hora de pedir un crédito.

Adriana Insaurralde explicó que en el reporte elaborado por la ENIF, los resultados a nivel de cuentas de ahorros arrojaron que 50% eran Bancos y el porcentaje restante pertenecía a las Cooperativas, a su vez, manifestó que a nivel de crédito las cooperativas cuentan con una cifra más elevada.

Asimismo Insaurralde comentó, que no hay conocimientos entre Financieras y Casa de créditos, explicó “que esos no son los mismos” por lo que van a realizar una campaña para dar a conocer los entes reguladores de cada uno (si tiene o no) y cuál es y los tipos de entidades financieras y sus características.