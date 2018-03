El candidato a vicepresidente de la República por la Alianza GANAR se dirigió a unas 5.000 personas en 'El Coliseo' Doctor Nicolás Leoz en Itauguá. "Este país no resiste este sistema que quiere ser dirigido por un monstruo que tiene dos cabeza: Abdo Benítez y Cartes. Por eso vamos a luchar con todas nuestras fuerzas contra el intento de fraude y vamos a ganar las elecciones del 22 de abril", dijo en su discurso.

“Que no se repitan los errores. Porque no se puede permitir el país lo que pasó en el 2008, donde ganamos las elecciones pero nos trancamos en el medio. Que el diálogo sea la pieza fundamental de ésta Alianza, no nos vamos a dejar engañar ”.

El candidato también instó a los jóvenes a involucrarse en la política: “Muchos jóvenes dicen no me interesa la política porque estoy harto de los políticos y tienen razón porque les hemos fallado y mucho. Pero la única forma de cambiar el país es metiéndose en política y ya lo están haciendo. El año pasado niños de 15 y 16 años lograron tumbar a una ministra, tomaron las escuelas y así vamos a volver a tomar las escuelas pero para ir a depositar nuestro voto de manera libre y secreta, de manera democrática”.