Rafael Pineda (gerente general de la empresa) explicó que se trata de un comunicado falso que está recorriendo en los grupos whatsApp donde se advierte sobre supuestos productos infectados con la bacteria Salmonella. "Nuestros productos no están contaminados. No tenemos yogurt ni jugos, por lo tanto ni siquiera tiene sentido ese supuesto comunicado". Agregó que en el 2017 pasó exactamente lo mismo, "pero igual no tuve un efecto negativo en las ventas".