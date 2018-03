El gerente del Holding de Radio, Héctor Luis Rubin, comentó que participó de la reunión que se llevó a cabo en la Cámara de Anunciantes del Paraguay, con la presencia del presidente Carlos Jorge Biedermann. Los empresarios reclaman transparencia en la medición de audiencia. “¿Cómo son medidas las audiencias de acuerdo a la población a la que llega? Por eso fuimos a pedir transparencia en la medición", dijo.

“No nos sentimos protegidos bien por IBOBE, Metro sí porque pertenece a la CAP pero muchos de los anunciantes se rigen por una plataforma o encuestadora que es IBOPE y no vemos reflejada la realidad y ellos tampoco no nos dicen y no sabemos cómo hacen las mediciones, por qué se rigen. Entonces nuestro planteamiento es tener otra empresa que mida la realidad de lo que es la información. La audiencia no sabe a quién creer y nosotros también llegamos a un punto en que no sabemos a quién creer” agregó el conductor de ‘El Salón’.