El Ministro de Industria Gustavo Leite fue uno de los oradores en el Foro Empresarial Global Latinoamericano 2018 organizado en Dubái, y que reúne a más de 700 delgados de diferentes partes tanto de Latinoamérica como del Medio Oriente, del sector privado como de los respectivos Gobiernos de los países participantes. Así Alrededor del 40% de la audiencia es de América Latina, la mitad de la región del Golfo y el resto de otras zonas del mundo.

Leite compartió escenario con la Vicepresidenta y Canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, así como con los ex Presidentes de México y de Colombia, Vicente Fox y César Gaviria, respectivamente. Además de la ex canciller Argentina, Susana Malcorra.

Según medios especializados, este encuentro es la plataforma ideal para organizar conversaciones constructivas sobre la forma de explorar nuevas vías de cooperación entre las comunidades empresariales de América Latina, Emiratos Árabes Unidos y GCCS (Consejo de Cooperación del Golfo)

“Tenemos que valorar que el Ministro de Industria y Comercio del Paraguay estuvo sentado junto a la Vicepresidenta y Canciller de Panamá, la ex Canciller de Argentina, presidenta de la Word Trade Organization de Buenos Aires, así como junto a dos ex recordados Presidentes de México y Colombia, Fox y Gaviria. Y por qué Paraguay está sentado acá?, está sentado acá porque Paraguay hizo bien sus deberes y es conocido en el Mundo Árabe. Paraguay es un imán para las inversiones, Paraguay hoy representa seriedad, presenta oportunidades increíbles y eso me ha tocado demostrar hoy”, señaló el Ministro Leite.