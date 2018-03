Los frentistas, Norma García, Gladys Mancuello y Nelson Escobar compartieron sus inquietudes con relación al avance de las obras del metrobús. Los afectados fueron tajantes y señalaron que desde el primer momento los encargados de la construcción dijeron que las obras "no iban a durar más de cuatro meses por delante de cada negocio", mientras hoy "hay más de 82 comercios cerrados".

Los afectados señalaron que no reciben ningún tipo de indemnización por parte de los responsables de la obra y que solo en un momento se acercó a ellos una autoridad correspondiente a la parte social para levantar datos.

“No sé cómo trabajan porque ellos no vienen a ayudarnos, no están trabajando con nadie. El ministro (se refiere a Ramón Jiménez Gaona titular del MOPC) dijo que nunca se iba a cerrar un comercio y ahora ya son 82. Son varias empresas chicos y grandes”, sentenció una de las frentistas.

Según los comerciantes las obras del metrobús ya dejaron más de 300 personas sin empleo ya que varias empresas se vieron obligadas a cerrar sus puertas, producto de la lentitud de la construcción y del desvío en el tránsito.

A su vez criticaron al gobierno “porque no saben que hace” y más al Partido Colorado. “No hay progreso con lo que están en el poder. Cuántas familias están afuera con este gobierno, que me disculpen los Colorados, no tengo partido” dijo una de las frentistas.

En cuanto a las reuniones con Guillermo Alcaraz (gerente del programa Reconversión Urbana y Metrobús) expresaron que éste en los encuentro con los afectados los “boleaba”. “Nos tiraba ideas pero nunca fueron positivas para nosotros, siempre propone diálogos pero nada decisivo, acotó Nelson.