Expertos y referentes locales e internacionales disertarán en el seminario “Crecimiento y Productividad, desafíos en un contexto de cambio estructural”. El encuentro se desarrollará el viernes 2 de marzo desde las 10:00 en el Salón de Convenciones del Granados Park Hotel de Asunción.

La Comisión de Crecimiento, Equidad y Desarrollo, una iniciativa liderada por el Ministerio de Hacienda con apoyo del Banco Mundial, organiza un nuevo seminario internacional mediante el cual estimulará al debate en el marco de su misión de elaborar estrategias de desarrollo económico de largo plazo.

El evento, que se iniciará a las 10:00 y se extenderá hasta las 15:30, se dividirá en dos mesas de diálogo, a cargo de panelistas, moderadores y comentaristas prestigiosos tanto del nivel nacional como internacional.

El programa estructurado en dos etapas

El acto de apertura estará a cargo de la Sra. Lea Giménez, Ministra de Hacienda y del Sr. Jesko Hentschel, Director del Banco Mundial para el Cono Sur.

La primera mesa de diálogo, “Perspectivas Macroecónomicas” tendrá como moderador al Sr. Kyung-work Hur, profesor visitante del Korean Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management.

Serán panelistas en esta primera parte: la Sra. Paloma Anos Casero, Directora de Práctica Global de Macroeconomía, Comercio e Inversión del Banco Mundial, quien hablará sobre “Crecimiento de la productividad en América Latina y el Caribe”. Asimismo, la Sra. Mayra Hartmann, investigadora del Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economy (IMW), presentará su tema “Identificando estrategias inteligentes para la diversificación económica y el crecimiento inclusivo en las economías en desarrollo. El caso de Paraguay”.

Además, el profesor Lee Siwook, del Korean Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management, hablará sobre las “Lecciones de una transformación estructural exitosa: el caso de Corea” y, por último, el Sr. Juan Carlos Echeverry, Socio de Econcept y ex Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, hablará sobre los “Determinantes de la brecha de productividad: el caso de Colombia”.

Estarán en función de comentaristas: la Sra. Liliana Rojas-Suárez, Directora de la Iniciativa Latinoamericana del Centro para el Desarrollo Global; el Sr. César Barreto, Ex Ministro de Hacienda y el Sr. Roland Holst, ex miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay.

En la segunda etapa, programada a iniciar desde las 13:30, los temas girarán en torno a las “Perspectivas Microeconómicas” y tendrá como moderadora a la Sra. Gladys Benegas, ex Directora Financiera de Itaipu Binacional.

Serán panelistas en esta parte: el Sr. David A. Robalino, Gerente de la Práctica Global de Empleo, Banco Mundial, con su presentación “Rendimiento y comportamiento de la empresa en Paraguay” y el Sr. Miguel Szekely, Director del Centro de Estudios Educativos y Sociales y ex Vice Ministro de Educación, México, con su tema “Desarrollar habilidades para satisfacer la demanda de trabajos productivos”.

Igualmente, el Sr. Nicolas Grosman, Líder, McKinsey Global Institute para América Latina, disertará sobre “Transición de la fuerza de trabajo en tiempos de automatización”.

En función de comentaristas estarán presentes: el Sr. Augusto de la Torre, profesor del Columbia University; el Sr. Manuel Ferreira, ex Ministro de Hacienda de Paraguay y el Sr. Yan Speranza, Director del Club de Ejecutivos del Paraguay.