Guillermo Alcaraz (Gerente del Programa de Reconversión Urbana y Metrobús), respondió a las preguntas formuladas por frentistas del Metrobús que visitaron ‘El Salón’. Comentó que la prioridad actualmente es hacer accesible y completar la obra que empieza en el Puerto de Asunción extendiéndose hasta la Universidad Nacional de Asunción.

Nelson Escobar (frentista) dijo que hace un año y medio están siendo afectados y los pequeños comerciantes no tienen un “colchón” para sustentar la ausencia de ingresos. La respuesta de Alcaraz no fue muy clara, solo agregó que las obras no deberían excederse de dos meses y que analizan caso por caso pero esto se vería retrasado por las conexiones clandestinas encontradas.

Gladys Mancuello (frentista) preguntó sobre la visita de una escribana a su domicilio, la escribana pedía el título de la propiedad y Gladys quería saber el porqué. La respuesta fue que para realizar trabajos de topografía piden los títulos de las propiedades para buscar la manera de regularizar y mejorar las propuestas y el tiempo.

Norma García (frentista) también consultó sobre la visita de la escribana a las casas de las “imagenes visibles” de los frentistas, acotó que solo visitan a los líderes, la respuesta del gerente fue que los visitan porque coincidentemente ellos no entregan sus títulos.

Frases de los frentistas:

“Cuántas familias están afuera con este gobierno. Que me disculpen los Colorados, no tengo partido

“Son 82 comercios cerrados. 300 personas despedidas, hay comercios chicos y grandes”

“Les lloramos todo el día, les mandamos WhatsApp, pero nada”,

“Yo no le puedo decir a mi hijo aguantame 990 días para darte tu futuro, que el Ministro tiene que terminar su proyecto”

“Nos dijeron que no iba a durar más de cuatro meses por delante de cada negocio”

“Estamos viviendo hace dos años sin un plano final”

“Necesitamos una respuesta del gobierno. Esto hay que replantear porque nos va a seguir afectado”

Frases de Alcaraz:

“No digo que va a tardar una semana pero la obra no debería exceder los dos meses”

¿Por qué nos piden los títulos de nuestras propiedades? Cuestionan los frentistas. “Porque con eso vamos a saber que es terreno privado y saber a quienes indemnizar”

“Estamos en un escenario donde estamos con el cronograma atrasado”

“La indemnización a los comerciantes no está prevista ya que hubo un cambio en el proyecto”