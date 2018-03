El Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Dr. Carlos Morinigo, firmó la Resolución por la cual se establece el “Registro Nacional de Diálisis y Trasplante del Paraguay”, a cargo del Instituto Nacional de Nefrología. La misma hace referencia a la creación del registro y su carácter de obligatoriedad, así como su alcance a centros públicos y privados.

Mediante esta disposición se creará una comisión interinstitucional ad honoren, a los efectos de estudiar y proponer las normas para el funcionamiento del registro, con representantes de las siguientes instituciones: Instituto Nacional de Nefrología, que tendrá a cargo la coordinación de dicha comisión; Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, Instituto de Previsión Social, Sociedad Paraguaya de Nefrología y Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad Nacional de Asunción.

Sobre este último punto, el Dr. Marcos Martínez, Director del Instituto Nacional de Nefrología (INN), explicó que el objetivo es contar con representación de todos los sectores de la Nefrología del país, y disponer la información del número exacto de pacientes con acceso a la terapia de sustitución renal en cualquiera de sus modalidades, trasplante renal y diálisis (hemodiálisis o diálisis peritoneal).

“Lo que no se puede medir no se puede controlar y, lo que no se puede controlar no se puede administrar”, refirió el Dr. Martínez, quien explicó que el registro tendrá como sede al INN y que ya se convocó a la primera reunión oficial para el día lunes 5 de marzo, a fin de dar inicio a los trabajos con los representantes de todas las instituciones.

Uno de los objetivos a corto plazo es la implementación de un sistema de registro informático que automatice la recopilación de datos de todos los sectores y agilice el acceso a los mismos.