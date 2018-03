Casi dos meses después de la muerte de Dolores O'Riordan, sus fans vuelven a recordarla al cumplirse hoy 25 años de la publicación del primer álbum de The Cranberries, "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?", con el que la banda alcanzó fama mundial gracias a temas como "Linger" y "Dreams".

Su fallecimiento repentino el pasado 15 de enero en Londres, a los 46 años, conmocionó y entristeció a Irlanda y a los millones de admiradores de todo el mundo a los que cautivó con su música y su peculiar canto, inconfundible por el marcado acento de Limerick y los “gorgoritos” al estilo tirolés (“yoldeling” en inglés).

A principio de la década de los noventa, The Cranberries se convirtió rápidamente -primero en Estados Unidos y después a nivel global- en un grupo de referencia, al tiempo que Dolores se estableció como una de las voces femeninas más icónicas del momento.

El cuarteto de Limerick empezó mezclando en la coctelera sencillas melodías evocadoras de paisajes celtas con temas universales de enamoramientos y desengaños, hasta conectar con toda una camada de jóvenes que después se etiquetó como la “Generación X”.

Esa fue la fórmula que The Cranberries, con 0’Riordan al frente, aplicó a “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?, que salió al mercado el 1 de marzo de 1993 para competir en un panorama musical donde el “grunge” y sus fuertes voces masculinas estaban en pleno apogeo.

Aunque era extremadamente tímida, Dolores creyó fervientemente en el potencial de la banda desde que respondió, con apenas 19 años, a un anuncio en el que tres chavales de Limerick, entonces llamados “The Cranberry Saw Us”, buscaban una vocalista para sustituir a Niall Quinn.

El bajista Mike Hogan, el batería Fergal Lawler y el guitarrista Noel Hogan recordaron poco después en una entrevista que O’Riordan se presentó a la audición con un teclado (también tocaba la guitarra) y que “era menuda y tenía el pelo muy corto”.

Ninguno de los cuatro era entonces un virtuoso con sus respectivos instrumentos, según sus propias confesiones, y, de hecho, Noel ha reconocido que sabía apenas cinco acordes, cuatro de los cuales usó para componer, junto a Dolores, “Linger” y el resto de temas, excepto “Waltzing Back”, “I Will Always” y “How”, que creó ella sola.

“Linger” fue uno de los primeros temas compuesto por The Cranberries y también el primer sencillo de “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?, un título que da idea de la ambición y fe que tenía la artista, pues se podría traducir como “Todo el mundo lo está haciendo, ¿Por qué no podemos nosotros?”.

No era arrogancia ni pose sino el sello de una generación de irlandeses desacomplejados que quería seguir los pasos de otros grandes de la isla, como Enya, U2, Thin Lizzy o Rory Gallagher.

El primer single llegó hasta el número ocho en la lista de éxitos de EE.UU., mientras que en el Reino Unido e Irlanda ascendió hasta los puestos decimocuarto y tercero, respectivamente.

El cantante del grupo estadounidense REM, Michael Stipe, les visitó durante la grabación del videoclip de “Linger” y les invitó a actuar como teloneros en su gira mundial, lo que sirvió para dar el impulso definitivo a The Cranberries.

A “Linger” le siguió el sencillo “Dreams” que, no obstante, ya había sido publicado en 1992, si bien no logró el eco esperado y fue incluido en el álbum al año siguiente para redondear un trabajo que aún sigue siendo ahora tan relevante como hace un cuarto de siglo. EFE