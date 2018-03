Zona Franca Todo el día

El exfutbolista recordó la consagración como campeón del Mundo al Club Olimpia en el aniversario número 38 de su conquista. El insigne jugador manifestó que a medida que pasa el tiempo uno se da cuenta de lo conseguido ya que según él ahora se hace más difícil que un equipo paraguayo por lo menos llegue a la final en América y más de jugar una final de una Intercontinental.

Sobre el partido de aquel entonces

“Fue una jugada donde se pudo romper el achique del contrario.Nuestra salida siempre fue conmigo, con Luis Torres y la conexión con Isasi, siempre intentábamos salir por mí sector y en las dos primeras salidas, me presionaron me robaron el balón y pasaron al ataque. Vinieron como cuatro o cinco jugadores y pasaron al ataque, en dos jugadas pasamos por un momento de zozobra. En la tercera ya sabíamos, ya teníamos estudiado como romper el achique del rival, entonces cuando vi que me achicaron trataron de presionar, toque de primera hacia afuera para Kiese y me devolvió en la espalda… entre al área y cuando me disponía a definir vino la barrida del jugador contrario y el arbitro no dudo en pitar el penal”, relató Solalinde.