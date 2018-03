El exasesor del TSJE Carlos María Ljubetic dijo que la Constitución Nacional no inhabilita a los exmandatarios a candidatarse al parlamento y que no están obligados a ser senadores vitalicios, "no se puede agregar inhabilidades", refirió. Sin embargo varios sectores políticos sostienen que las candidaturas de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos "son inconstitucionales".