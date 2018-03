Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín, Juan Ángel Ovando & Diego Martinez

Palo Rubín, Juan Ángel Ovando & Diego Martinez Facebook

Facebook Twitter

La doctora Fanny Barboza (bioquímica del laboratorio forense de la Senad) explicó que muchas personas están afirmando que se utilizó la escopolamina, sin embargo no se trataría de ésta droga. "Parecería más bien a una reacción alérgica" dijo.

“En éste caso, la presentación está bien pero la forma de administración no cumple los requisitos. La burundanga se utiliza de forma oral mezclada con dulces, chocolates, gaseosas y permanece bastante tiempo en el estómago. De forma oral podría ser con un cigarrillo, con humedad y temperatura. El simple contacto en líquido o en polvo no produce alguna reacción. Lleva tiempo de contacto para que pueda producir un efecto y no tenemos registro de una droga así” relató.

Con respecto al caso específico, contó que a la Senad no llegó ninguna tarjeta para realizar alguna prueba y establecer qué pudo haber causado la reacción en la joven. “Más bien parecería ser una reacción alérgica a algún producto algo que haya inhalado, si los playeros tocaron y no dieron reacción. Cada persona responde diferente” finalizó.