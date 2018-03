Director:

Christopher Nolan, Dunkerque

Jordan Peele, ¡Huye!

Greta Gerwig, Lady Bird

Paul Thomas Anderson, El hilo fantasma

Guillermo del Toro, La forma del agua (GANADOR)

Actriz protagónica:

Sally Hawkings, La forma del agua

Frances McDormand, Tres anuncios por un crimen (GANADORA)

Margot Robbie, Yo, Tonya

Saoirse Ronan, Lady Bird

Meryl Streep, The Post

Actor protagónico:

Timothée Chalamet, Llámame por tu nombre

Daniel Day Lewis, El hilo fantasma

Daniel Kaluuya, ¡Huye!

Gary Oldman, Las horas más oscuras (GANADOR)

Denzel Washington, Roman J. Israel Esquire

Actor de reparto:

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (GANADOR)

Willem Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Richard Jenkins, The Shape of Water

Christopher Plummer, All the Money in the World

Actriz de reparto:

Mary J. Blige, Mudbound

Allison Janney, Yo, Tonya (GANADORA)

Lesley Manville, El hilo fantasma

Laurie Metcalf, Lady Bird

Octavia Spencer, La forma del agua

Película de animación:

Boss Baby, Tom McGrath y Ramsey Naito

The Breadwinner, Nora Twomey y Anthony Leo

Coco, Lee Unkrich y Darla K. Anderson (GANADORA)

Ferdinand, Carlos Saldanha

Loving Vincent, Dorota Kabiela, Hugh Welchman e Ivan Mactaggart

Fotografía:

Blade Runner 2049, Roger A. Deakins (GANADOR)

Darkest Hour, Bruno Delbonnel

Dunkirk, Hoyte van Hoytema

Mudbound, Rachel Morrison

The Shape of Water, Dan Laustsen