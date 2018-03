La empresa social Mboja'o que lucha contra el desperdicio de alimentos, se sumará este año al Congreso Cocal 2018 el jueves 8 y viernes 9, de 9 a 18 horas en el Hotel Sheraton de Asunción.

Por un lado, se trata de lograr un congreso con cero desperdicios de alimentos y por otro, la posibilidad de recibir donaciones de alimentos no perecederos.

Todos los alimentos que no sean consumidos en los almuerzos del Congreso serán recuperados por Mboja’o y llevados a comedores sociales para que toda la comida sea re- aprovechada. Además de estos alimentos que serán rescatados, Mboja’o llevará a cabo en el Congreso Cocal 2018 una colecta de alimentos no perecederos, con la meta de juntar 500 kilos de alimentos que serán donados a la Fundación Banco de Alimentos. No sólo los participantes del Congreso pueden aportar a dicha colecta, sino que recibirá de todas las personas que quieran dejar su granito de arena a acercarse al stand de Mboja’o en el Hotel Sheraton los días jueves y viernes 9 de marzo (de 09.00 a 18.00 hs) a dejar su donación según explica Mboja´o: “para que juntos alcancemos la meta y podamos alimentar a más personas”.

¿Cómo se mide el impacto económico y social de los eventos en un país? ¿De qué se habla cuando se habla de “Bureau” de convenciones y visitantes? ¿De qué se habla cuando se habla de organismos promotores de destino (DMOs)? ¿Hace falta un centro de convenciones para organizar un gran evento? Son algunas de las preguntas a las que respondió el taller interactivo “Acercándoles a la industria de reuniones y eventos”, facilitado por Bertha García (Venezuela) y Ana María Viscasillas, de la Federación de Organizadores de Congreso de América Latina (COCAL) este lunes 05 de marzo en el Hotel Villa Morra Suites de Asunción.

El taller surgió como iniciativa conjunta de la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), el Paraguay Conventions and Visitors Buró, y de la Asociación de Periodistas de Turismo (APETUR) creada recientemente por comunicadores de diferentes medios de comunicación de Paraguay en busca de mayor especialización del sector. Participaron del encuentro más de 20 periodistas de diferentes medios de Paraguay.

Ana María Viscasillas refirió que estudios en el ámbito del marketing de destinos hoy hablan de cómo contabilizar “derrama económico, derrama de conocimiento y el flujo de intercambio social”. “Existen los llamados capitales intelectuales: Ginebra es uno de los países que tiene este rótulo”, explicó. También refirió a su propuesta denominada “Destination Next” que es un estudio que recogió hasta ahora las opiniones de 433 participantes de 52 países para pensar un plan 2027 y dijo que lo que se viene es tecnología y redes sociales. “Al Hilton le llevó 48 años tener la cantidad de habitaciones que dispone Airbanb en poquísimo tiempo”, refirió.

Bertha García refirió a las funciones de los buró de visitantes y las asociaciones. “¿Cuál es la diferencia entre una feria y una exhibición? Una feria, se trata de venta directa y hay asociaciones de feria y hay eventos que sólo son de exhibición, es decir, de exposición, que los participantes solo participan para ver”, explicó.

En cuanto al impacto social, ambas expositoras refirieron que actualmente se habla de responsabilidad social en la industria de reuniones y la tendencia es que en los congresos internacionales se prevé una visita o una ayuda a la comunidad que también para los participantes es una experiencia inolvidable, ya sea ayudando en un escuela a llevar juguetes o realizando otro tipo de ayuda. En Paraguay, durante el Congreso Cocal 2018 la experiencia será no desperdiciar alimentos y donar alimentos no perecederos para la Fundación Banco de Alimentos con Mboja´o.

¿Qué es el congreso cocal?

El “XXXV Congreso Internacional Cocal 2018” de organizadores de eventos se realiza en Paraguay esta semana del 6 al 9 de marzo en el Sheraton Asunción Hotel.

Se trata de uno de los congresos de mayor relevancia en el rubro del turismo y busca que nuestro país sea destino mundial de Turismo de Reuniones, es decir, de exposiciones, ferias, congresos, convenciones, viajes de incentivo.

El Congreso Cocal 2018 es organizado por Paraguay Convention & Visitors Bureau y la Federación de Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de América Latina (COCAL) con el apoyo de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) de Paraguay y la Itaipu Binacional. Todo el programa se encuentra disponible en www.cocal2018.org.py