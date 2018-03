¡Bien por Ángel Romero! Éste joven paraguayo jugó de grande en Brasil para defender al Paraguay. Todo se inició cuando llamó a Santos “equipo pequeño”. Ante un mundo de periodistas no sólo no pidió perdón sino además sacó ante los medios el trato que suelen dar al país donde él nació: La Republica del Paraguay. “Critiquen contra mí, pero dejen a mi país en paz”, apuntó con fuerza y convicción.

“Quería ver lo que decían sobre mi país y qué comentarios harían sobre mi país. Yo, supuestamente, ofendí a un club, que es el Santos. Y ustedes están, en su mayoría, insultando un país, que es diferente. Una nación. Es totalmente diferente”, mencionó el delantero del Corinthians. Un club es parte del fútbol, tiene ese folklore ‘decir a un equipo que es menor que el club que defiendo’. Pero si se trata de un país, una nacionalidad, ya es otra cosa. Hace cuatro años que estoy aquí y siento que no solo aquí en el Corinthians se ve esa situación. No solo con Kazim, Balbuena y Romero. Con los extranjeros que vienen a jugar en Brasil. Hay que tener más respeto con quien viene a jugar aquí”, afirmó Romero.

“Cuando ustedes salen de Brasil y se les trata con racismo, estoy totalmente en contra. Quiero que ustedes periodistas, que son profesionales, quiero que tengan más respeto al jugador extranjero que viene a Brasil. Y que respeten más mi país, Paraguay. Otro día estaba viendo la televisión, no voy a decir nombres, pero un periodista estaba criticando a un delantero del Vasco, un argentino, Andrés Ríos. Estaban criticando, y el periodista dijo así: ‘Ese argentino no juega nada, está pareciendo un paraguayo’. Quiero preguntarle: ¿qué tiene contra Paraguay? ¿Qué hizo el Paraguay a ese periodista? ¿Por lo que sé, ese periodista fue jugador, y tiene muchos fans en Paraguay, lamentablemente”, remarcó en portugues.

“Hablaron que jugué con la historia del Santos, con la grandeza de los Santos y entiendo todo eso. Por eso he venido a aclarar. Sería un asno si no supiera lo que es el Santos y quién fue Pelé. Así como ustedes se sintieron ofendidos ayer (domingo). Generalizo porque sentí eso de todos. Siempre han puesto que mi selección tiene menos trofeos que el Santos, no tiene nada que ver. Que me critiquen a mí, dejen a mi país aparte. Solo quiero aclarar eso. Que me critiquen dentro del campo, como siempre lo hicieron, y he puesto aquí algunas cosas que me incomodan. No voy a permitir que se metan con mi país”, puntualizó con mucho coraje Romero.