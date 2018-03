El Ministerio de Salud se encuentra expectante de las nuevas vacunas contra el dengue, actualmente en fase de desarrollo. La titular del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Dra. Sonia Arza, explica que desde un inicio se ha trabajado, investigado y consultado para tomar la mejor decisión para el país, reiterando que el Ministerio de Salud Pública siempre estuvo abierto a la idea de una vacuna segura, eficaz y efectiva contra el Dengue.

“Esto motivó un amplio seguimiento y varias consultas sobre la vacuna actualmente existente en el mercado, ya que los resultados de estudios reportaban una eficacia muy heterogénea a los cuatro tipos del dengue, y ya se esgrimían algunos datos que llamaban la atención sobre si la vacuna era segura”, refiere la profesional.

Ante las varias consultas que la cartera sanitaria de Paraguay realizó a la Organización Panamericana de la Salud sobre esta vacuna, la misma Directora General de la OPS, Dra. Carissa Ettiene, remitió una nota, donde expresa textualmente:

“Las evidencias científicas plantean diversos cuestionamientos sobre la efectividad, seguridad e impacto de uso de esta vacuna. Que ningún país del mundo aún ha incluido esta vacuna en su programa nacional de inmunizaciones. La vacuna contra el Dengue no está precalificada por la OMS, no tiene registro en el país de origen y no existen las recomendaciones del uso por parte del GTA. Por ende, no se ofrece la vacuna a través del fondo rotatorio para compra de vacunas de la OPS”.

Ratifica además en la misma nota que el personal técnico de la OPS/OMS ha tratado este tema con el Ministerio de Salud de nuestro país, al igual que con miembros del Comité Técnico Nacional de Inmunizaciones (COTENAI) y miembros del Programa Nacional de Inmunizaciones.

“Hemos reiterado y sustentado con evidencias científicas la posición del Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre enfermedades Prevenibles por vacunas de la OPS, de no recomendar aún la introducción de vacuna en los programas nacionales de inmunización a nivel país”.

Para conocimiento de la ciudadanía, todas las documentaciones fueron socializadas con las Sociedades Científicas de Pediatría e Infectología, se han mantenido reuniones con los miembros y debatido extensamente este tema, comunicando que, ante los faltos mencionados de la vacuna, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social no incluyó esta vacuna en el esquema nacional de inmunizaciones.

Otros elementos analizados en Paraguay en relación a la vacuna “Dengvaxia”

Recientemente, cinco países han aprobado el uso de la CYD-TDV, una vacuna contra el dengue, quimérica tetravalente de virus vivos atenuados. A pesar de ser prometedora para la salud pública, esta vacuna sólo tiene una eficacia parcial y heterogénea, y puede presentar efectos enormemente perjudiciales. En los ensayos, los niños de entre 2 y 5 años tratados con CYD-TDV por primera vez tuvieron una probabilidad de ser hospitalizados por dengue durante el tercer año tras la administración de la vacuna, siete veces mayor que sus homólogos del grupo de control. Dado que no se ha aclarado si este efecto perjudicial es únicamente cuestión de edad o si está determinado por el estado serológico del dengue, se ha puesto en duda la seguridad a largo plazo de esta vacuna en individuos seronegativos de cualquier edad. La vacuna, que debería administrarse con precaución y tenerse en consideración únicamente tras una evaluación rigurosa del coeficiente de riesgo y del beneficio de la misma en escenarios nacionales y sub nacionales concretos, debe ser objeto de seguimiento a largo plazo para evaluar sus efectos.

Asimismo, la implementación de las vacunas contra el dengue no debe debilitar el apoyo político y financiero a medidas preventivas que puedan limitar los impactos del dengue y, al mismo tiempo, varios patógenos transmitidos por picaduras de mosquitos.

En noviembre 2017, ante publicaciones científicas que alertaban que la vacuna actualmente vigente contra el Dengue “Dengvaxia”, del laboratorio Sanofi Pasteur, ha demostrado provocar un aumento de sensibilidad para desarrollar dengue grave posterior a que una persona la haya recibido, y que este riesgo fue observado en personas que no habían padecido Dengue antes (seronegativos) y que recibieron la vacuna, el Programa de Inmunizaciones elevó nueva consulta a la OPS; y el Ministerio de Salud Pública emitió una alerta a la ciudadanía para que conozca la situación, recordando la postura que adoptó el Ministerio justamente ante los faltos de efectividad y seguridad de esta vacuna.

En febrero 2018, nuevas publicaciones alertaban sobre situación acontecida en Filipinas con la vacuna contra el dengue, alegando que estaría relacionada a fallecimientos por Dengue en el mencionado país:

Con todo referenciado, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ratifica su postura inicial de no incluir en su esquema nacional de inmunizaciones la vacuna actualmente en circulación “Dengvaxia”, del Laboratorio Sanofi Pasteur, ante los faltos de seguridad y efectividad.

Nuevas vacunas contra el dengue en fase de desarrollo

El Ministerio de Salud, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones, tiene conocimiento y se encuentra expectante de las nuevas vacunas contra el dengue, actualmente en fase de desarrollo.

Estas nuevas vacunas están siendo desarrolladas por Takeda Pharmaceuticals Co. Ltd. y el gobierno de EE. UU., exponiéndose en publicaciones que los científicos están preparados para proporcionar una alternativa más segura al Dengvaxia de Sanofi.

Se publicó además que las vacunas de la próxima generación de Takeda y los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU., conjuntamente con el Instituto Butantan, de Brasil, se encuentran en una etapa muy de prueba. Ambos difieren significativamente de Dengvaxia, asegurándose posibilidades de mayor eficacia. Merck & Co Inc tiene una licencia exclusiva para la vacuna NIH en los Estados Unidos, Canadá, China, Japón y la Unión Europea, y planea comenzar sus propios ensayos en la primera mitad de 2018. Los expertos dicen que una vacuna efectiva debe proteger contra los cuatro tipos de dengue a la vez.

La Dra. Arza explica, que la introducción de una nueva vacuna sumará una gran inversión por parte del país, por lo cual analizar todos los datos apegados a cómo se comporta esta enfermedad en nuestro territorio es mandatorio, ya que lo que se busca es impactar con la disminución de la morbi mortalidad a causa del Dengue. “Ingresar una vacuna en el esquema nacional implica que esa vacuna debe llegar a la población en forma segura, con la eficacia y la efectividad de concretar la importante disminución de una enfermedad a nivel de la población. Aparte, deberá llegar completamente gratuita a esta población y sostenerse en el tiempo, como toda una Política de Estado”, subraya.