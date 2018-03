También se protestará "por la precarización laboral". La convocatoria es en Plaza de Mayo.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito tiene 13 años. En cada marcha, cada paro y cada movilización, el reclamo de la legalización del aborto estuvo presente, con cientos de mujeres con sus pañuelos verdes y con su lema: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

Es un viejo reclamo de los movimientos de mujeres, pero este año es sin dudas el pedido que encabeza el paro y la marcha de hoy jueves 8 de marzo, porque ya se sabe que el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) -que había sido presentado seis veces sin respuesta- este año llegará al recinto.

Ya ingresó en Diputados, que comenzará a tratarlo en unas semanas en un plenario de cuatro comisiones. En esos encuentros se espera que científicos, médicos y especialistas expliquen en qué consiste la interrupción del embarazo.

Desde la Campaña sostienen que “es la gran deuda de la democracia”, porque, estiman, “desde 1983 han muerto más de 3.000 mujeres como consecuencia de abortos inseguros”. Las complicaciones por abortos inseguros son la principal causa evitable de mortalidad materna en Argentina y en los países del tercer mundo. “En los países donde el aborto es legal bajó drásticamente la mortalidad materna”, le dijo a Clarín hace poco el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein.

El proyecto esta vez lleva la firma de 71 diputados de distintos partidos. El reclamo de este jueves terminará en el Congreso, porque es allí donde se dirimen estas cuestiones.

El segundo gran reclamo tiene que ver con la precarización laboral: “Basta de despidos y ajuste”, se leerá en la bandera de arrastre que estará encabezada por organizaciones sociales, militantes por el aborto legal, gremios, sindicatos.

Otros de los reclamos tienen que ver con el fin de la violencia machista, la brecha salarial, la discriminación, la sobrecarga de tareas domésticas. Se pide paridad, equidad.

El Paro Internacional de Mujeres (PIM) es organizado por mujeres, lesbianas, travestis y trans del mundo. Y este jueves se estima que adherirán más de 50 países. “Paramos porque estamos cansadas de que no respeten nuestros derechos. Paramos porque las instituciones no dan respuestas a las demandas de las mujeres y a las identidades feminizadas cuando piden ayuda. Paramos porque las mujeres que defienden sus derechos no siempre reciben apoyo en sus hogares y comunidades, sino que enfrentan insultos, amenazas y una notable subestimación. Estas son las causas principales que conducen a la creación del PIM, y es por eso que en la mayoría de los países se decidió un paro económico y de tareas de cuidado de un día o de algunas horas para este #8M 2018”.

La convocatoria es hoy jueves 8 de marzo a las 16 en la Plaza de Mayo, aunque los distintos grupos se irán juntando desde las cuatro en esquinas cercanas. Luego será la marcha, que terminará frente al Congreso, y donde se leerá un documento que fue discutido en asambleas previas en las que hubo muchas y encendidas discusiones. De hecho algunos temas no pudieron ser acordados. En lo que sí hay consenso es que el Estado es responsable.

