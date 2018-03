Zona Franca Todo el día

La doctora Lourdes Samaniego es esposa del candidato a la vicepresidencia por la ANR, Hugo Velázquez. Habló sobre el "conflicto personal" que tendría en el caso de tener que renunciar a su carrera por acompañar oficialmente a su marido.

Sobre Sandra Quinónez: “Es una satisfacción personal y para mi género que una persona como ella sea la actual Fiscal General de nuestro país. Sandra es una persona de carrera, muy creyente y siempre lo demostró en todos los casos que le tocó intervenir”.

Sobre su vida personal: “Realmente lo más importante, soy madre de cuatro hijos varones. Estoy casada con Hugo Velázquez, que es candidato a vicepresidente. Comencé muy chica a trabajar, a los 16 años. Estuve en el Poder Judicial Juzgado como pasante por un año, y después estuve en el Poder Judicial y ahí empezó realmente mi carrera”.

Sobre abandonar su carrera para acompañar a su marido: “Mi primer amor es el Ministerio Público y no me veo fuera realmente, quisiera poder seguir. Me gustaría poder acompañarlo en las actividades oficiales y no quisiera verme obligada a renunciar a mi carrera por acompañar oficialmente la carrera de mi marido. Siempre digo que la familia está primero y honestamente creo que se generaría para mi un conflicto personal”.

Sobre su participación en la campaña electoral: “Estoy acompañando a Hugo como esposa, no participo en actos políticos. El candidato a presidente de la Repúblicaestá acompañado también por su esposa, es mi rol, ¿Cómo no acompañar a mi marido en actividades que no afecten a mi gestión? Acudo a reuniones, cenas, charlas, invitaciones de las Naciones Unidas pero no ejerciendo ninguna actividad política. El candidato es Hugo, no yo. Mi gestión se limita a acompañarlo como esposa”.