Franja Roja Todo el día

Todo el día Humberto Rubin

Humberto Rubin Facebook

Facebook Twitter

El senador integrante de la bancada de Colorado Añetete habló sobre su posición de acompañar el acuerdo Constitucional con el que Sandra Quiñónez pudo llegar a la Fiscalía General. “Si me quieren echar de la bancada de Añetete porque acompañé el acuerdo, no tengo problema, acepto”, aseveró.

El parlamentario dijo que él no “faltó” a su bancada y que como no se dio la postergación del pedido de acuerdo, tuvo que posicionarse.

“Por cuestiones políticas o hay que manosearle a la gente”, refirió.

En cuanto a las supuestas críticas de sus correligionarios de Añetete por un supuesto acercamiento al cartismo, señaló que no es “quien para poner palos en la rueda con el abrazo republicano”. “Yo no me borré, estoy en campaña. Quiero que gane la lista 1”, puntualizó.