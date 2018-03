John recuerda que fue gracias a la revista cómo conoció al compositor Bernie Taupin en 1967, quien le ha escrito gran parte de sus canciones.

“Conocí a Bernie Taupin a través de un anuncio en vuestras últimas páginas. Cambió mi vida para siempre”, escribió el inglés, nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico en 1996 por su brillante carrera musical, con más de 300 millones de discos vendidos, un Grammy y un Oscar en su haber.

El cantante acompañó el texto con una portada de la revista de octubre de 1978 en la que sale él en blanco y negro, bajo el titular “Elton nos cuenta sus secretos”.

La icónica revista británica, que nació en 1952, publicó hoy su último número impreso, en el que aparecía en la portada la rapera inglesa de 26 años Stefflon Don.

Pese a que esta se mostró “muy honrada” por ocupar la última portada física de la revista, tal y como comentó en sus redes sociales, muchos son los que se han mostrado indignados porque la publicación no haya hecho ninguna referencia explícita al fin de la edición en papel.

NME se convierte a partir de hoy en un medio exclusivamente on-line, después de 66 años consagrado como un referente musical en el Reino Unido.

Artistas de la talla de Elvis Presley o Ed Sheeran, pasando por todos los grandes iconos de la música, como David Bowie, Oasis o Amy Winehouse, han ocupado sus portadas a lo largo de estas más de seis décadas de existencia.

Según indicó el pasado miércoles la editorial Time Inc UK, la dueña de NME, la decisión se debe al creciente coste de impresión y producción, así como a un mercado de publicidad que es cada vez “más duro”.EFE

Farewell to #NME. 😢 When I was a teenager, I read you from cover to cover. I met Bernie Taupin through an ad in the back pages. It changed my life forever. Thanks for so many memories, and Charles Shaar Murray. E x pic.twitter.com/5VSrlncfgf

— Elton John (@eltonofficial) 9 de marzo de 2018