Narciso Cañete fue condenado a siete años y seis meses de pena por haber disparado en la espalda a Anderson Medina.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó el recurso de casación planteado por los abogados Luis Samudio y Silvio Duarte en representación del acusado Narciso Cañete Cáceres contra la resolución dictada por el Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia y Apelación de la Niñez de la VI circunscripción judicial de Alto Paraná el pasado 07 de abril de 2017.

Con este rechazo queda firme la sentencia de primera y segunda instancia.

En diciembre de 2017 una Cámara de Apelación de Alto Paraná le revocó las medidas al suboficial mayor Narciso Cañete Cáceres y ordenó su prisión preventiva. El policía fue condenado a siete años y seis meses de pena por lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas; sin embargo, permanecía libre porque la sentencia aún no estaba firme.

Antecedentes. El 1 de julio de 2012, en el kilómetro 10 de la ruta “Gaspar Rodríguez de Francia” (Alto Paraná), fue perseguido Anderson Alberto Medina y herido en la espalda por el suboficial mayor Narciso Cañete Cáceres, quien respondió al pedido de refuerzo de una patrullera que perseguía por equivocación al joven.

Uno de los disparos le alcanzó la columna, por lo que Anderson quedó con graves secuelas, ya que no podía caminar. No obstante, luego de un largo y costoso tratamiento, ahora puede movilizarse, pero no por mucho tiempo, tampoco puede mover el cuello ni hacer deporte. Él perdió su trabajo, su estudio y nunca recibió algún tipo de resarcimiento económico por parte del policía o de la institución, según indicó su padre, el señor Alberto Medina.

La sentencia de siete años y seis meses dictada en noviembre de 2016 por los jueces de Sentencia de Ciudad del Este Amílcar Marecos, Mónica Rivas de Talavera y Milciades Ovelar.

Fuente: Judiciales.net