El ministro Carlos Morínigo comentó que están realizando los operativos de rastrillajes para la eliminación de criaderos en conjunto con la SEN. Señaló una falta de "conciencia total por parte de la ciudadanía que no tira la basura donde corresponde y que se sancionará a los que no cumplan". "Se aplicaran todas las medidas de castigo y sancionar a la gente que no quiera colaborar". aseguró.