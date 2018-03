Según Mundo Deportivo, al crack brasileño del PSG le gustaría volver al Barcelona. Pero hay quienes ven este ofrecimiento, difícil de aceptar, como una coartada para irse al Real Madrid, el cual pagaría por él nada menos que 400 millones de euros. ¿Qué dirán los franceses?

A pocos meses de haberse marchado al PSG, parece que Neymar sigue con la cabeza en Barcelona. De acuerdo con Mundo Deportivo, el brasileño se arrepintió de pasar al fútbol francés y se ofreció, antes de su lesión y la eliminación en Champions, a volver a los Blaugranas.

Según el diario catalán, el ex Santos se comunicó con varios de sus ex compañeros del Barça y dirigentes con los que entabló una buena relación. Los argumentos de Ney habrían sido que se equivocó en querer salir de la sombra de Lionel Messi; que se nubló por el proyecto y la gran potencia económica del PSG; que no midió que el nivel de la Ligue 1 iba a ser tan inferior al de la Liga española; que extraña un vestuario sin clanes ni tensiones; y que no esperaba la dureza que se encontró en las canchas francesas…

En Barcelona, su regreso no sería un tema que esté sobre la mesa. La herida de su traición, aunque sanada con 222 millones, aún molesta, y también hay quienes creen que este ofrecimiento, difícil de aceptar, es una coartada para justificar su futura marcha al Real Madrid, justificándose con que ‘mi prioridad es el Barça pero si no me quieren tendré que ir donde me quieran’.

De acuerdo con AS, el padre del jugador se reunió hace pocas semanas con enviados del Merengue, los cuales le comunicaron sus intenciones de contar con su hijo, por el cual pondrían nada menos que 400 millones de euros.

¿Qué dirá el PSG a toda esta novela? Por un lado, si bien es cierto que a Nasser Al-Khelaïfi, qatarí dueño del equipo, no le falta dinero, 400 millones siguen siendo una cifra mas que tentadora. Pero por el otro, cumplirían el deseo de un jugador que priorizó el Mundial al operarse, aún sin conocer si sus compañeros conseguirían avanzar en la Champions, a cuya final podría haber llegado recuperado. Continuará…

Fuente: Diario Olé