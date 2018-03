En el marco de la apertura oficial de la 35° edición del Congreso Internacional de la Federación de Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de América Latina (Cocal 2018) que inició este jueves en Asunción, el presidente de la asociación Pablo Weil, aseguró que Paraguay cuenta con todas las condiciones necesarias para convertirse en un destino ideal y competitivo del turismo corporativo.

“Llegamos a Asunción que nos ha sorprendido con sus paisajes y sus colores, pero más aún por su gente, la gente es muy cálida, muy solidaria, muy respetuosa, pero por sobre todo muy profesional. De todo esto que les digo nos están dando una muestra a cada instante en este Congreso”, manifestó Weil al inicio de su discurso de apertura.

Dijo que Paraguay no en vano se presenta como el corazón de Suramérica en las promociones pues en la región es el más competitivo y el de mayor crecimiento económico, lo que supone que es un potencial generador de eventos de intercambio de conocimiento y por supuesto generador de negocios en la industria. “Desde Cocal destacamos las características industriales que conocemos de Paraguay como primer productor de energía renovable per cápita y esto me hace sentir más cerca porque estamos muy a favor de la sustentabilidad y de realmente avanzar en ese sentido”.

También figura como cuarto exportador mundial de energía eléctrica, uno de los principales exportadores de soja, sexto exportador mundial de carne y plataforma agrícola. “Esto nos está diciendo que Paraguay hizo un trabajo de capacitación, de producción y de cocientización permanente para obtener todos estos resultados y es la forma en cómo trabaja Cocal y es lo que brinda a la industria de reuniones”, destacó el titular de Cocal.

Por su parte, la ministra de Turismo, Marcela Bacigalupo, mencionó que la llegada del Cocal a Paraguay en su edición número 35 representa la coronación de un proceso estratégico que el país a través de la Secretaría Nacional de Turismo y el Convention & Visitors Bureau para despuntar la industria de las reuniones.

“Desde el Gobierno paraguayo hemos decidido hacer de este segmento del turismo una política de Estado, atendiendo su rol dinamizador de la economía, la generación de capital de conocimiento y posibilidades de intercambio en las más variadas disciplinas”, resaltó Bacigalupo.

Asimismo, indicó que, gracias a la alianza con el sector privado nacional, se ha comenzado a creer en las potencialidades que ofrece Paraguay en materia de turismo de reuniones. “Mediante esta apuesta, en poco tiempo hemos duplicado la cantidad de eventos y triplicado la cantidad de delegados participantes. Y las posibilidades de seguir creciendo son inmensas”, sentenció la secretaría de Estado.

La apertura oficial del congreso de Cocal, que por primera vez se realiza en Paraguay, tuvo lugar en el Hotel Sheraton, con presencia de la ministra de Turismo, miembros de Cocal, autoridades del Paraguay Convention y Visitors Bureau, medios de prensa nacional e internacional y unos 200 profesionales relacionados con la industria de las reuniones. Las charlas continuarán este viernes en la capital del país.