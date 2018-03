Uno de los episodios más emblemáticos y recordados de la inmortal creación de Matt Groening terminaba de manera diferente a la que vimos en pantalla. A más de 20 años de su estreno, el guionista Josh Weinstein sorprende anunciando que originalmente era otro el planeado final de ¿Quién mató al Señor Burns?

¿Cómo que no era Maggie?

El 21 de mayo de 1995 salía a la luz Who Shot Mr. Burns? Part One. El final de la sexta temporada de Los Simpson dejaría un gran cliffhanger a develar en el inicio de la séptima temporada con el capítulo Who Shot Mr. Burns? Part Two.

El hallazgo de petróleo y la avaricia desmedida del Sr. Burns llevan a que acabe recibiendo un disparo. ¿Quién apretó el gatillo? Esa fue la gran incógnita que se mantuvo hasta el estreno del S07E01, el 17 de septiembre de 1995. Ambos capítulos fueron escritos por Bill Oakley y Josh Weinstein: este último es el encargado de contar ahora que el culpable debía ser otro.

El capítulo que vimos y seguimos viendo en cada maratón de FOX o Telefe, tiene a Maggie Simpson como responsable cuando el arma cae en sus manos luego de pelear con Burns por un dulce. En su cuenta de twitter, Weinstein dejó el final original del episodio.

Allí se lee que la idea era que Burns haría unos 6 enemigos mortales durante el episodio (Homero, Bart, algunos personajes secundarios como Apu, Barney y otros, posiblemente hasta Smithers).

El otro final de ¿Quién mató al Señor Burns?

Al final se develaría que fue Barney, enloquecido por el cierre del bar de Moe como consecuencia del accionar de Burns al robarse el petróleo. Barney pasaría luego de ello un período en la cárcel.

La idea está desarrollada en junio de 1994 y también se dejaba la posibilidad de que o Patty o Selma sean las responsables cuando una viva un romance con Burns y la otra le dispare al enterarse. Después de eso se invitó a los demás guionistas a participar y todos presentaron sus ideas con otros culpables, entre los que aparecía Maggie… quien finalmente fue la elección que vimos al aire.

Fuente: altapeli.com